認同友善農作和永續環境理念的「八方雲集」企業與彩田米農友合作，將8月秋收後的彩田米捐贈給新北市金山、萬里偏鄉的6所國小，以供營養午餐。這項捐贈不僅有助於推動友善農業，也是對土地友善的種植方式，避免使用農藥和化肥，同時符合ESG淨零碳排環境永續發展的理念，展現了北海岸地區的特色，更成為示範的基地。

「我們非常感謝八方雲集的慷慨捐助，讓更多偏鄉孩子能品嚐友善農作的香甜滋味」金山區金美國小校長邱華璋表示，彩田米農友與八方雲集合作多年，致力於農食教育，協助當地農民轉向友善的耕作方式，並提供營養午餐給學生。這項合作不僅恢復了當地生態，也增加農民的收益，同時讓孩子們透過親手參與農事，培養對大自然的尊重與感激之情。

八方雲集總經理張瑞蓮表示，公司自創立以來即將濟弱扶貧的理念融入經營，不僅協助失業者就業，還通過企業的發展來支援社會福利事業。此外，創辦人與從事教育的夫人蘇老師一直以來都持續捐助偏遠地區學校與貧困孩童，並於2011年成立了八方雲集社會福利慈善事業基金會，加強了對弱勢群體的支援力度。

金山區公所主任秘書陳其泓表示，透過社會企業的概念，結合生態環境教育與農村休閒遊憩，尋求農產業與自然環境的和諧共存之道，希望打造金山成為一處完善的生態綠網。