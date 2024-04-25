中正一分局徐姓員警25日自戕，北市警局表示，深感遺懷不捨，局長張榮興已要求增加員警心理諮商輔導經費，並責請各級幹部多關懷同仁，提升辨識敏感度，發現異狀應即積極介入處理。

市警局表示，除增加心輔經費外，也要求專責輔導的「謝老師」，落實巡廻走訪各單位，加強宣導各項諮商管道及諮詢專線，並不定期以電子郵件傳送諮商資源給所有同仁，鼓勵同仁善加運用。

為使員警能在無受標籤疑慮下，安心求助專業人員，北市警局已設置多元化的免費諮商管道，遴聘心理師、精神科醫師提供「身心健康諮詢」及「委外預約諮商」服務，尤其「委外預約諮商服務」，同仁不用再透過謝老師轉介，可以自行向本局合作之諮商機構預約。

另為落實保密機制，個案姓名係以代號取代，晤談資料只由心理師或諮商機構留存，相關服務流程及內容亦均予保密等作法，以提升同仁信賴感及使用意願。

北市警局表示，將持續落實建構關懷文化，營造組織互助氛圍，並透過推廣守門人概念、心情溫度計檢測、強化養成教育及在職訓練衛教課程等方式，期使同仁在遭遇挫折或壓力時，能夠自我覺察並尋求資源協助，以更健康的方式來面對及解決問題。

北市警局另外要求各級幹部，重視員警身心健康情形，期能及早發掘員警身心異常徵兆，落實「主動發掘，即時關懷」之初期預防機制，以發揮「關鍵時刻、即刻救援」之效，避免憾事發生。

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