113年全國中等學校運動會25日下午在台北市立大學博愛校區中正堂舉行閉幕典禮，教育部體育署鄭世忠署長、台北市副市長林奕華共同宣布全中運圓滿落幕，林奕華將會旗交接給下屆主辦城市台南市副市長葉澤山，宣告：「114年全中運台南見！」

閉幕典禮現場，大會公佈田徑團體運動錦標得主，高男組北市大同高中、高女組台中市大甲高中、國男組新北市錦和高中、國女組由台中市萬和國中；游泳團體錦標分別是國男組台北市南門國中、國女組新北市新泰國中、高男組台北市建國中學、高女組新北市丹鳳高中。

運動精神獎個人獎共10名獲獎者，為彰化縣成功高中舉重選手黃宜甄 、南科國際實驗高中網球選手陳泓諭、嘉義縣大吉國中射箭選手高嘉振、金門縣金寧中小學桌球選手林庭羽、台中市大里高中跆拳道選手王韋鈞、台中市台中家商滑輪溜冰選手謝宜叡、台中市東山高中國中部游泳吳震翔、台南市忠孝國中桌球陳泓至、台南市建興國中跆拳道黃世睿、新北市蘆洲國中舉重陳宥呈。

獲得運動精神團體獎的單位則是台北市至善國中網球隊與軟網隊、桃園市平鎮高中跆拳道隊、台北市龍山國中跆拳道隊、台南市後壁國中軟網隊、台北市南港高中輕艇。

台北市副市長林奕華致詞時表示：「選手是我們最大的驕傲，全中運最大意義，就是看到選手發光發熱，能夠站在舞台上的選手們，都值得我們給予最大喝采！」 體育署署長鄭世忠補充：「過去我參與過很多賽會舉辦，光鮮亮麗背後，背後都是人仰馬翻，非常不容易，謝謝台北市！未來全中運要朝競技化、精緻化與國際化努力，我們明年台南見！」