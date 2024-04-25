台北捷運淡水信義線25日下午4時51分，1名年約33歲男性旅客於民權西路站往象山站月台，於列車進站前墜軌，將依《大眾捷運法》最高處100萬元罰鍰。該名旅客意識清楚、腳部受傷，已由救護車送往馬偕醫院，墜腿原因將由警方調查。

北捷說明，司機員發現33歲男性旅客墜軌後立即緊急停車，行控中心同步斷電並通報110、119，採取民權西路站至劍潭站單線雙向運轉，啟動雙連站至士林站公車接駁，並於傍晚5時29分恢復營運。而該名旅客意識清楚、腳部受傷，已由救護車送往馬偕醫院，墜腿原因將由警方調查。

北捷指出，墜軌行為將依《大眾捷運法》任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處１萬元以上100萬元以下罰鍰。呼籲民眾珍惜生命，並尊重社會大眾行的權利。

北捷提醒，受本次事件影響，中途提前出站或已進站不搭乘的旅客，如有票證問題，請洽旅客詢問處辦理；如欲索取誤點證明，請多加利用官方網站下載使用。