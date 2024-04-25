陳庭妮今（25日）出席衛星導航與智慧穿戴領導品牌活動，擔任品牌大使。她先前和孟耿如在戲劇《愛情發生在三天後》飾演一對「假面閨密」，如今孟耿如因丈夫黃子佼捲性侵事件也遭受牽連，她說有訊息關心孟，給她一個貼圖，孟耿如也簡單回了一個貼圖，「現在她應該也很需要整理一下，我有表達關心，但就給她一點空間。」
陳庭妮和老公胡宇威都瘋健身，她常分享練習舉重照片，她透露如果做「相撲硬舉」可以舉到90公斤，那可以把75公斤的胡宇威舉起來？她笑說在健身房曾有用「臀推」把老公頂起來，「他要假裝是槓片，剛好他也要做核心。」
28號即將過35歲生日，陳庭妮甜說老公有煮飯給她吃，對老公廚藝讚不絕口。她透露有年生日她指定了要喝龍蝦濃湯，但許了這個願就有點後悔，「他是備一整隻龍蝦，前置作業超久，我們從下午就開始忙。但那個過程很開心，一起去買東西、一起準備。」至於2人婚禮進度，她說現在自己在忙舞台劇，老公也在忙節目，需要心無旁鶩，但婚禮場地還是有繼續去看。
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