美國政府祭出「不賣就禁」的狠招，要求大陸字節跳動公司出售旗下熱門短影音平台TikTok在美國的資產，否則TikTok將面臨在全美遭封殺的命運。在TikTok平台上的創作者與網紅痛批政府剝奪了他們的選擇權，更憂心自己未來的生計，甚至連職業生涯都毀了！

創意數位產業近來來蓬勃發展，據高盛預估，到2027年，數位創作者經濟規模將達近5000億美元（約新台幣16.4兆元），而全球絕大多數的頂級創作者都在美國。

但美國總統拜登24日正式簽署國會通過的涉TikTok法案，要求TikTok的母公司字節跳動在270天內將其出售，否則將在美國全面禁止TikTok。對於在美國擁有約1.7億用戶的TikTok來說，當然影響甚鉅，對TikTok平台上的網紅來說，更是毀滅性的打擊。

以Ben Stanley為例，他因為健康等因素一直無法找到穩定的工作。後來靠著藝術創作，他在TikTok上闖出一片天，直言是因為TikTok的演算法，才讓他粉絲大增，同時為他帶來可觀的收入，「一旦TikTok被禁，我的事業就無法維持下去，因為在其他平台無法吸引同等規模的粉絲」。

Ben Stanley表示，失去TikTok幾乎意味著失業，對他的健康與一家人的生活都會造成龐大壓力。

許多Tiktok上的創作者感嘆，TikTok禁令帶來的打擊，不僅是在財務上面，更讓他們痛惜的是，多年來的努力成果將被永遠刪除，帶來的成就感也被一併抹殺，同時也意味著基本權利遭到剝奪。

擁有900萬粉絲的創作者Leo LonDini對於所謂TikTok可能為大陸政府收集用戶數據的說法提出質疑，「我不希望自己受到任何政府的監控，不管是外國政府還是本國政府」，但他強調，任何指控都必須拿出證據，「如果我們的政府確實能夠證明中國公司正在監視我們，那麼我們就需要做出決定，不是嗎？我們要不是接受風險，要不然就擺脫該應用程式」，他指控美國政府剝奪了他們的選擇權。