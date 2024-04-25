準總統賴清德內閣團隊出爐，中興大學共有8位校友及教授入閣，發揮專業為國所用，包含行政院院長卓榮泰、行政院祕書長龔明鑫、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、農業部長陳駿季、海委會主委管碧玲、人事行政總處人事長蘇俊榮，7人均為興大校友，留任的國安局長蔡明彥，則為興大國際政治研究所教授，讓興大一夕間成為內閣搖籃。

興大表示，行政院院長卓榮泰1984年畢業於興大法律系；行政院祕書長龔明鑫1997年興大經濟學研究所博士班畢業；交通部長李孟諺1988年興大環境工程學系畢業；法務部長鄭銘謙1980年畢業於興大法律系；農業部長陳駿季1980年、1982年與1990年畢業於興大農藝學學士班、碩士班及博士班。

準總統賴清德內閣名單出爐，其中8人都是中興大學校友或教授，興大成為內閣搖籃。（興大提供／王煌忠台中傳真）

另外海委會主委管碧玲1979年畢業於興大公共行政學系；人事行政總處人事長蘇俊榮1983年畢業於興大統計學系。國安局長蔡明彥為興大國政所教授，2017年起陸續擔任國安會副祕書長、駐歐盟兼駐比利時代表、外交部政務次長，2023年1月31日接任國安局長至今。

興大校長詹富智表示，興大創立至今105年，設有文、農資、理、工、生科、獸醫、管理、法政、電資、醫、循環經濟、創產國際12大學院，為國內文官培育的重要搖籃，逾7千名校友任職公部門，為各大學之冠。

詹富智補充，簡任及薦任官等人數，興大亦為各大學之冠，是台灣公共服務發展的重要骨幹，從基層到部會首長，皆可見興大人務實專精，發揮所長，此次興大共有8位校友與教授延攬入閣、出任重責，師生們皆感榮耀，興大也樂於持續擔任政府要策的專業智庫，共同為國家的進步與發展盡棉薄之力。