準總統賴清德今天(25日)公布第六波新政府人事，潘孟安任總統府秘書長、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、陸委會主委邱垂正、退輔會主委嚴德發、國安局長蔡明彥、海基會董事長鄭文燦。前立委郭正亮分析認為，賴清德選擇今天宣布國安人事，應是配合美國國務卿布林肯去大陸，這是事先講好的。

郭正亮今(25日)在《國民大會》節目中分析表示，賴清德選擇今天宣布國安人事，應是配合布林肯去大陸。因為布林肯在大陸直接講，希望在賴清德就職期間，兩岸不要有事。因此他可能幫布林肯補一下，說「我不會有事」，希望大陸更有自信，這是事先講好的。

郭正亮點出，台灣也要有所表現，展現賴清德不是麻煩製造者，不然沒有必要在這個時間公布國安人事，這應該是布林肯的腳本。

另外，經濟部長王美花卸任後，將轉任台新金控獨立董事。郭正亮認為，這是走巧門，因為金融機構不算是經濟部的業務。金融界很多待遇都超過2000萬，當然獨董這樣的位置算是很高，因為她並沒有主管職。他認為，可能很多人不一定是投資她，而是投資他們夫妻的政治關係。