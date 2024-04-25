英國印太區域事務外交副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）結束了為期6天的訪華行程，與中國大陸政府及香港當局的高級代表會面，行程涵蓋了北京、上海、天津和香港，特瑞芬蓮大臣與中國大陸政府及香港當局的高級代表進行了會晤。

在北京時她與陸外交部副部長鄧勵會面時重申了英國對中國大陸的政策，這符合《外交國防安全政策綜合檢討報告》（Integrated Review Refresh 的立場。雙方討論了5大安全理事會需要合作的全球問題。屈維里安鼓勵中國大陸積極利用其影響力，避免中東局勢進一步升級的情況。同時，她敦促俄羅斯結束對烏克蘭的非法入侵，並確保中國大陸企業不通過提供軍民雙用商品和零件等途徑規避對俄羅斯的制裁。

兩位部長討論了英國和中國大陸在人工智慧安全、貿易、發展和氣候變化等問題上的合作機會。

在會議期間，屈維里安明確表達了英國對人權、香港國家安全立法的實施以及連接香港案件的關切。她強調反對任何對英國民主制度的干擾，並敦促中國大陸解除對英國國會議員和其他英國國民的制裁。

接著，屈維里安訪問了香港，這也是自2018年以來英外長首次，她與香港財經事務暨庫務局局長許正宇會晤。在會議期間，大臣重申了英國與香港及其人民的歷史聯繫，以及對《中英聯合聲明》中規定的權利和自由的支持。她表達了對2020年國家安全法引起的城市權利和自由惡化的擔憂，以及對黎智英等人的起訴等等。

雙方還討論了一些重要的實際合作領域，包括金融穩定、打擊非法金融活動以及綠色金融的領導地位，並再次強調了建立建設性和開放的關係的必要性，以討論相互和全球利益問題，並解決存在的分歧或擔憂。