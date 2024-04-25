為推動租賃市場透明化，內政部持續以租金補貼方式納管租戶。林右昌表示，全國租屋戶數約87.6萬戶、近90萬戶，目前已掌握超過一半租戶，評估後續納管租戶數還能再增加，但他也坦言，約增至整體80％可能為極限。

近年物價及租金雙漲，為減輕租屋民眾生活負擔，內政部辦理「300億元中央擴大租金補貼專案」， 目標設定可惠及50萬戶租屋家庭，同時也修法承諾不追稅、不查稅，吸引廣大房東租客參與補貼政策，同時也促進租屋市場透明、合理公平。

總統蔡英文設定八年20萬戶社宅，在2024年底將完成興建社宅12萬戶及包租代管8萬戶；準總統賴清德也再加碼八年「百萬社宅」，2032年完成社宅增至25萬戶＋包租代管25萬戶＋租金補貼50萬戶。林右昌表示，依照目前進度，今年底12萬戶社宅可順利達標，甚至可望有些微超標，而明年度也將會續辦租金補貼。

隨租金補貼方案核准戶數將達標，截至目前已有67萬1,050件申請件數、核准逾49萬3,164件，國土署也已研擬續辦明年度的計畫。據了解，預計以7／1為分界點採用「舊案帶入」，也考慮回溯至6月，核定戶已有租金補貼核撥紀錄者，後續系統會直接帶入，無須再提出申請。