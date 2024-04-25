1.盤後時段臺指期054今天18時05分(較開盤參考價) 上漲95.00點，為19，975點。
2.盤後時段小臺指期054今天18時05分(較開盤參考價) 上漲91.00點，為19,972點。
3.盤後時段電子期054今天18時01分(較開盤參考價) 上漲4.70點，為1,032.60點。
4.盤後時段小電子期054今天18時06分(較開盤參考價) 上漲4.950點，為1,032.85點。
5.盤後時半導體30期貨054今天17時09分(較開盤參考價) 上漲35點，為5,346點。
6.盤後時段元大台灣50ETF期貨054今天18時02分(較開盤參考價) 上漲0.80點，為154.50點。
7.盤後時段美國道瓊期貨064今天18時06分( 較開盤參考價) 下跌39.00點，為38,615點。
8.盤後時段美國標普500期064今天17時47分(較開盤參考價) 上漲12.50點，為5,083點。
9.盤後時段美國那斯達克100期貨064今天18時08分(較開盤參考價) 上漲72點，為17,525點。
10.盤後時段美國費城半導體期貨064今天18時04分(較開盤參考價) 上漲72點，為4,582點。
11.盤後時段富時100指數期貨064今天17時00分(較開盤參考價) 上漲59點，為8,112點。
12.盤後時臺幣黃金期貨044 結算在9189點。（今日無成交）。
13.盤後時布蘭特原油期貨076今日18時08份（較開盤參考價）下跌0.50點，為2834點。
資料來源：台灣期貨交易所
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。