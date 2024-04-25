富邦金控25日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3.0元，總股利配發率達62.5％，高於去年總股利2.0元；若以今富邦金收盤價66.4元來算，股息殖利率為3.76％。

富邦金控2023年稅後淨利為660.17億元，每股盈餘(EPS)4.8元，為金控獲利雙冠王，並連續15年榮登金控每股盈餘獲利王；富邦金控表示，現金股利發放係綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。

除現金股利之外，富邦金控這次配發股票股利每股0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利的組合，可望提供股東更好的實質收益，這次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，毋需繳納所得稅。