近日花蓮強震後震出台灣斷層隱憂，因應403花蓮地震，「建築安全履歷協會」與「中麗建設」攜手舉辦位於桃園市大溪區【知云】建案，於2024年4月25日（星期四）上午10：30假桃園市大溪區埔頂路二段與公園路交叉口處工地（桃園市大溪區桃53鄉道2號）舉辦「建築安全履歷Alfa safe建築 中麗建設【知云】建案施工品質觀摩」，現場開放民眾、媒體記者、建築同業參觀交流，宣傳推廣建築安全的正確觀念，共同見證好品質建築與實際體驗鋼筋綁紮。

為確保居住安全真正獲得保障，設計及施工必須同時兼顧且缺一不可，目前台灣建築的結構設計已足夠符合抗震安全，但「施工品質」的部分是最難做到的！這也是目前缺工的時代，民眾所一直擔心的。

尤其是傳統施工常見的缺失－「施工品質難以確保」的部分！「建築安全履歷協會」不斷呼籲，若施工時採用系統化、工業化的方式來蓋房子，不僅能降低工地現場氣候、設備因素及施工人員的人為疏失影響，更能落實將建築內部施工品質透明化呈現給社會大眾，實質的讓民眾免於地震建築倒塌恐慌，地震來能夠安心在建築內放心居住。

「中麗建設」深根桃園，始終如一的建築初衷，堅守家最重要的本質，講究結構安全的重要，全部建案都是用全棟的「戴雲發Alfa Safe耐震系統工法」，打造12年防水耐震安心好宅，從結構安全到建築規劃、施工品質，每一處細節都可看見中麗對房子的用心與呵護，透過「建築安全履歷協會」第三方的監造與認證，保障住戶的居住安全。

「中麗建設」董事長林秀梅表示，家是安心的住所，做為一位建築者，我們有責任在看不見的地方依然承諾。「中麗建設」總經理邱奕民表示，台灣位處於地震帶上，對於建築的本質，從結構上是否真正安全，才是作為建築者最主要的考量；中麗安心宅系列均全棟採用「戴雲發Alfa Safe耐震系統工法」建築，並且由專業第三方檢驗取得「建築安全履歷」認證標章，創造戶戶擁有建築安全履歷手冊的建築產出證明，看見一般看不見的施工過程，透明化的呈現讓住戶安心；中麗建設秉持安心建築、美好生活的建築理念，期許用善的思維、對的態度，實現心中對安全建築「中麗安心宅」的承諾。

「建築安全履歷協會」創會理事長戴雲發表示，消費者在選購房屋時，不應只看宣傳、銷售式的賣點，安全建築是設計與施工都應同時兼具，推動建築安全履歷安全品質透明化的建置與實行，目的就是為了更加落實建築安全的理念，以保障購屋者居住安全需求，同時讓大家挑選出真正專業、用心的建設營造施工團隊，為地震帶的台灣人民建造更多安全、高品質的房子，唯有「安全品質透明化」才能讓居住者真正住的安心又放心。

台灣因地理環境的關係，每一次地震都考驗著建築物對於天然災害的承受度，大部分的人看房子只看外表，而真正攸關房子安不安全的建築物內部的鋼筋結構品質，由於被混凝土包覆後完全看不見，且交屋驗收時也無法查驗，所以記錄建築物的細節顯得更加重要。對建築安全而言，「看不見的地方才是更重要的」！