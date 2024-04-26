富邦金控股利出爐 現金股利2.5元、股票股利0.5元 12:552024/04/26 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦金控25日公告董事會決議將配發每股現金股利2.5元、股票股利0.5元，合計每股股利3元，總共配發現金股利總額為325.37億元。以25日富邦金收盤價66.4元估算，現金殖利率約3.76％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控今年擬配發每股3元股利，雖不及前年每股4元的高水平，但是相較去年每股配發1.5元現金股利、0.5元股票股利，今年配發的股利反應去年獲利成長4成，且股利總配發率超過6成，為近幾年較高水準。 #富邦金 #股利 #富邦金控 #每股 #現金股利 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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