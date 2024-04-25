日本三重縣一名27歲保健女老師，因在學校保健室與未成年男學生擁抱激吻，事後遭到學生家長指控，但女老師堅稱自己的行為並非性騷擾，且不是他主動，甚至要男學生幫她說情，但最後仍遭學校解雇處分。

根據《中部日本放送》報導，該名27歲女老師原先任職於三重縣的某間公立國中，然而根據三重縣教育委員會調查，她2023年多次對來保健室諮詢的男學生做出「不適當的指導」，不但在保健室內擁抱對方，還與男學生激情擁吻多次。

學生家長得知此事後，隨即通知校方，並與校長討論，整起事件也因此被揭發。三重縣教育委員會隨即對她展開調查，然而女教師卻主張，「接吻和擁抱都不是出於猥褻目的，且並非我主動。」

事件揭發後，女老師不但沒有反省，還多次透過社群媒體聯絡男學生稱，「你要保護我。」並要求他為自己的行為進行辯護。由於她的不當行為，該名女教師最終在4月23日被正式解僱。

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