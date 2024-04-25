台中市定點臨托11日開辦，民進黨多位議員25日認為目前定點臨托收托人數少、時間僅到下午4點等，提供服務有限，且臨托就是要讓家長遇突發狀況可緊急送托，目前卻需在3天前完成預約，不符需求；社會局長廖靜芝說，將依試辦狀況滾動式檢討。

市議員何文海25日於民政業務質詢指出，台中市定點臨托每時段僅收托4名孩童，且收托時間僅到下午4點，是全台最早，反觀其他縣市收托到下午5、6點，更符現代職場作息，要求社會局延長定點臨托照顧時間，給予支援臨時有事或是需要育兒喘息的家長們最大的後援，也應加速拓點，提高受托幼兒數量，照顧更多家庭。

市議員謝家宜也認為定點臨托需求增加，應在試辦一段時間後評估增設據點。她並提到，台南、高雄與台北皆提供夜間臨托或托育服務，可見夜間托育也漸漸增加需求，建議社會局未來也應評估夜間托育需求、納入規畫。

市議員謝家宜、張芬郁與陳淑華都表示，臨時托育是因應家長有突發狀況、緊急需送托的替代照顧資源，但中市臨托目前需在送托前3個工作天完成預約，與「臨時需要」的本質不符，應參照他市均於送托日前1個工作天完成預約即可，並建議建立e 化預約平台。

對此，廖靜芝指出，中市長期提供臨時托育服務是由居托中心媒合家長與保母，提供到宅或在宅的服務，另對低收入家庭臨托也提供相關補助；市府今年運用現有親子館或社福館試辦定點臨托服務，11日開始，將視4處地點的試辦狀況再滾動式檢討。

南屯親子館、天闊民眾活動中心、台中市兒童福利服務中心和台中市兒童青少年福利服務中心，11日起開辦臨時托育服務，家有6個月至未滿6歲的嬰幼兒，最晚可在預計送托日前3天下午4點前預約。