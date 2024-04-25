近期國內房市出現反彈行情，購屋貸餘額年增率一路上升，房貸餘額年增率已連十個月上揚，從去年5月的4.54％一路到3月飆到8.55％，下一步挑戰2022年7月的前高8.64％。

央行官員分析，房貸餘額衝高，從五大銀行新承作房貸就可看出，尤其第一季新增房貸打2,382億元，房貸市場高流量支撐下，就反映在整體房貸餘額增加，其次是六都買賣移轉棟數，第一季年增率近3成，買賣移轉有增加，貸款餘額就跟著水漲船高。

官員強調，目前觀察整體房市氛圍，除了股市表現好，新青安房貸也是一大關鍵，都是帶動買方意願上升的主因，且近期如國泰等業者看法也提到買方熱度提升，隨著房市買氣回溫，推升房貸餘額成長。

不過，3月央行再升息半碼，可能壓抑房市買氣。官員表示，3月底升息後，影響是後續逐步反映，而觀察民間調查的房地產指標，第二季國內房市景氣燈號可能會向下，買氣是否受升息影響要繼續觀察。

至於供給面的建築貸款（土建融）增幅則維持保守，3月土建融餘額續上升至3兆2,612億元、月增66億元，餘額創歷史新高，但年增率放緩至3.52％，為2017年9月以來新低，逼近當年8月的3.31％。

央行官員強調，建築貸款年增率逐步下滑，但觀察2015年12月～2016年11月間，建築貸款年增率都是呈現負數，目前餘額仍是小幅成長、還算健康，而增速放緩則反映政府部門措施有成效，央行針對土地貸款、餘屋貸款成數進行控管，都使得建商開案量較為審慎。