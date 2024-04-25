今年夏令時節，有些人要轉運大進財了，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享， 4生肖農曆6月前適逢吉星降臨，接得財神機會超高，建議好好把握這一波運勢，將有驚喜財祿出現，不過需要注意的是，額外之財要能見好就收，避免過度貪婪導致失敗。

▌生肖龍

屬龍的人恰逢天姚星降臨，該星代表適應能力和靈活性，能在日常生活輕鬆應對各種變數，對新事物擁有高度接受力和適應力，只要靈活處理人事，善於協調，不與人衝突，人緣、財氣就會隨之增加，還能接收意外的好運和幫助，此時就算有不如意或麻煩的事情，也幾乎都能大事化小、轉危為安，天姚星意謂著美好事情即將發生，也容易有意外之財出現。

▌生肖蛇

屬蛇的人恰逢祿存星降臨，容易得到意外之財或投資回報，在工作或投資上可見驚喜成果，尤其涉及土地或房產的投資更是如此，常見的獲利內容有：小額投資收益、繼承或贈與、機會和人脈網路的回流、獎金或彩券的收穫。

▌生肖馬

生肖馬代表熱情與活力，搭配祿存星的通過，這種組合能展現出獨特才能，在職場如魚得水，工作發揮高效率，並累積良好人脈與社會地位，容易獲得的財祿有：創業路上遇到好運、職業收入增加、職位升高、才藝及專業知識收入。

▌生肖虎

屬虎的人恰逢天福星降臨，天福星在紫微斗數中，不僅是一種財富的象徵，更重要的是它代表原始、積極和受歡迎的能量，與變動力量有關；這種變動力量既能帶來財富，也可觸發反敗為勝的機會，因此，天福星更像是一種扭轉運勢、克服困難的好星，能讓人生達到圓滿，常見的財祿收入來源有：醫療健康產業、教育行業、綠色產業、出版業。

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