滯留鋒面為日月潭及下池明湖、明潭總計增加約1000萬噸的水，日月潭水社至向山段的水上自由車道也重回水域。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

滯留鋒面為全台帶來顯著降雨，不僅滋養土地，有助農作物生長，各水庫也有望解渴，尤其是日月潭水庫共增加約1000萬噸的水，原本每日供應下游灌溉用水量為每秒13噸（cms），因下雨撙節至每秒10噸以下，日月潭水位25日回升至746.3公尺，蓄水量86.64％，九蛙已有2隻蛙喝到水了！

這波鋒面在南投縣山區連日降雨，截至上午10時2日累積雨量最多的地區集中於合歡山區，包括合歡山頂、小奇萊累積雨量都破150毫米，南投縣各水庫似乎有都有進帳。

台電大觀發電廠副廠長洪文龍表示，日月潭水庫原訂20日起每日供應下游灌溉用水量為每秒13噸（cms），所幸這一波滯留鋒面水分不僅滋養了土地，也有助稻作抽穗，因天降甘霖，放水量撙節至每秒10噸以下，經統計日月潭水庫庫容近幾天進帳頗豐，日月潭及下池明湖、明潭總計增加約1000萬噸的水。

台電大觀發電廠指出，濁水溪上游的仁愛鄉霧社水庫，蓄水率則從24日21.78％，25日微升為24.9％，仍在低檔徘徊，不過日月潭水位25日7時回升至746.3公尺，蓄水量增為86.64％，接續又有新一波鋒面報到，中部地區今年可望用水無虞，水力抽蓄發電10部機組將全部待命上線，未來尖峰滿載發電可達260萬瓩。