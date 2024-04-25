憲法法庭針對「死刑是否違憲」舉行辯論。37名死囚律師團主張死刑違憲，法官沒有殺害他人的權利；法務部則直指，反對廢死的民意遠遠超過支持者，死刑存廢應由行政或立法機關決定，不該透過違憲審查方式處理。根據《TPOC台灣議題研究中心》分析，廢死的負面聲量高達4.8萬則，正面聲量只有3000多則；網路留言可說幾乎一面倒反對廢死，而廢死聯盟、執政的民進黨政府也成為輿論批評的對象。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析近日網路上有關廢死議題的輿情數據，結果顯示，根據正負面聲量調查，關於廢死的負面聲量達48598則，而正面聲量只有3779則，負聲量是正聲量的12倍，其網路好感度（P/N值）僅0.08，顯示負面聲量完全輾壓正面聲量，好感度極低。

《TPOC台灣議題研究中心》分析網路留言內容，並透過主題風向分析歸納出聲量前十名的議題，數據分析發現，前十名聲量風向幾乎是一面倒地反對廢死，包括：佔聲量最多數的是明確表態「認為不能廢死」相關留言，佔比高達16％；第二為14％「認為死刑必須存在」；第三為10％「認為不是認錯就好」，另外並列三的還有，10％直接批評廢死聯盟，認為「廢死聯盟去養死刑犯」。

排名第五的話題是9％「認為廢死聯盟是亂源」以及「表示永遠支持死刑」；其他依序為8％「表示永遠支持廢除『廢死聯盟』」、8％「批評『未被善待』說」、8％「表示反廢死」、8％「批評民進黨支持廢死」等。

《TPOC台灣議題研究中心》表示，輿情風向明確點出反對廢死的立場，包括廢死聯盟、執政的民進黨政府都成為輿論批評的對象。