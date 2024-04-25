電信詐騙亂象橫生，NCC日前通過《電信事業用戶號碼使用管理辦法》，要求電信三雄（MNO）以及虛擬行動網路服務經營者（MVNO）均有查核門號之責，並由MNO負責監督查核MVNO。NCC委員林麗雲25日出具不同意見書，認為此管制模式內含矛盾，可能引發爭議，NCC應納管MVNO，不是把監督責任交給電信三雄。

林麗雲表示，她支持打詐的國家政策以及電信業者應承擔的社會責任，但此管制模式（NCC監理MNO，由MNO監督MVNO）內含矛盾，可能引發爭議。她指出科技變遷，詐騙等問題頻仍，NCC應納管MVNO（不是把監督責任交給MNO），全面盤點通訊傳播法制，以完備法規體制，才能真正維護產業秩序以及消費者權益。

林麗雲表示，《電信管理法》已解管二類電信，包括MVNO。然而NCC的解方，不是調修《電信管理法》將MVNO納回管理，而是另制定《管理辦法》對MVNO進行行為管制，並由MNO監督。如此一來，似有「母法解管，子法復活管制」之不一致以及不合常理的情形，法規上恐有扞格。

林麗雲更認為，MNO與MVNO本為互為獨立之競爭業者，卻由MNO負責監督MVNO，可能弱化MVNO為電信事業主體性，從台灣的電信市場消失，影響電信市場之競爭，而這也有違NCC引進市場競爭之目標，可能影響消費者權益。

林麗雲坦言，NCC對《管理辦法》的影響評估並不充份，以致她難以精準判斷法規對產業的影響，並建議一，應全面盤點通訊傳播法制，與時俱進，完備法規體制。二《電電信管理法》宜納管重要的二類業者，包括MVNO。三，研析《管理辦法》對電信市場競爭及產業發展的影響與因應。四，應有合理完整的法規影響評估，以有利法案之審理並與社會各方之良性互動，為國家社會謀求最大福祉。