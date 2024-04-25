經過幾個星期的沉寂後，葉門叛軍「青年運動」(Houthi，也稱胡塞組織)再次對經過亞丁灣航行的船隻發動襲擊，飛彈在船隻附近墜海，船員聽到巨響，也看到濺起的水花。這起最新的襲擊，可能是胡塞叛軍獲得到新的彈藥補給。

美聯社報導，在這次商船襲擊之前，美國軍方曾表示，巡弋當地的軍艦，早在前一天就在同一地區擊落了青年運動發射的飛彈。

海事安全公司安布雷(Ambrey)表示，商船是在亞丁港西南方 25 公里處遭到襲擊。船長「報告聽到一聲巨響，看到海上傳來飛濺的水花和煙霧。它並未對船隻造成影響，所有船員都很安全。」

美國海事管理局稱，自去年11月以來，青年運動已對周邊海域發動了50多次襲擊，他們扣押了一艘船隻，並擊沉了一艘船。

最近幾星期，武裝組織的襲擊行動有所減少，因為美國發動的幾次軍事空襲行動破壞了叛軍的基地，海上也攔截了好幾艘來自伊朗的武器與彈藥運輸。美國官員推測，這些針對叛軍的行動，耗盡了他們的武器。

然而，星期三再次出現飛行襲擊，位在吉布地東南方約 130 公里，他們的目標可能一艘懸掛美國國旗的散裝貨輪「約克鎮號」(MV Yorktown)，船上有18名美國人和4 名希臘船員。襲擊的飛彈被周邊護衛的軍艦所擊落。

叛軍聲稱，他們的行動是為了向以色列施壓，逼迫結束對哈瑪斯的戰爭。然而，由於他們根本沒能力分辨船籍，所以他們選擇無差別攻擊，大多數遭襲的船隻，都與以色列、美國無關。