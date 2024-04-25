日本女星井上朋子近年到大陸發展，出演過多部「抗日劇」，近日她受訪時不僅提到拍戲的辛苦，還透露大陸演藝圈「潛規則」情況嚴重，她一度差點同意「下海陪睡」，最後被對方的裝扮驚醒，趕緊逃出房間。

據日媒《NEWSポストセブン》報導，井上朋子透露在大陸要獲得演出機會，靠的不是公司而是靠自己，例如演員會送昂貴的禮物給導演，她還看過更誇張的是，在某場飯局上，大家和經紀公司的老闆吃飯時，有位女演員主動湊到老闆旁邊暗示「我今天可以唷」，而老闆僅回「好、好」，但沒真的放心上，還讓別人坐在自己旁邊，不讓女演員靠近。

未料，女演員竟直接鑽到桌子下，並從老闆的胯下鑽出頭來，詢問「不走嗎？」此景讓井上朋子相當震驚，「我對於她這種毫不掩飾的行為，感到非常震驚，果然是人口眾多的國家，競爭真的非常激烈」。

而井上朋子自己也多次收到「陪睡邀請」，有次因為拒絕陪睡，深夜被丟包在沒有人煙的馬路上，而她曾和《大漠蒼狼》某製片人在北京吃飯，對方暗示「如果你來我的酒店，下次我會讓你演一個更好的角色」，她心想若要謀生，就必須這麼做，因此真的陪對方進房間。

不過因為太害怕，井上朋子藉口上廁所，出來見到製片已把衣服脫了，只穿著內褲，他穿著紅色內褲，內褲上還掛著一顆金色鈴鐺，讓井上朋子相當驚嚇，趕緊逃出房間。