台南一名有思覺失調症的5旬男本月初在家「自宮」，不只剪斷陰莖還把包皮剝下來，家屬目睹後嚇得將斷掉的命根子及包皮撿起，衝到奇美醫院急診，醫師花4個多小時手術，總算幫對方把「命根子」和包皮縫合回去，排尿恢復良好，醫師事後也稱，罕見這種案例，不少網友更直呼，看完痛痛的。

奇美醫學中心整形外科主治醫師許翰平表示，陰莖截斷確實很少見，甚至多數醫師都沒遇過，自己也是頭一回遇到。他說，以往處理斷肢經驗多為手指頭、手臂因工安意外而遭到截斷，此案治療處置原則與指頭截斷相似，力求盡量減少組織缺血時間，避免斷肢壞死。

他說，當天接到急診通知，請求泌尿科及整形外科會診治療，因男子以剪刀將陰莖距離根部約1／3分處完全截斷，且遭切斷的陰莖包皮也被剝下來，導致會陰傷口大量流血，觀察陰莖斷肢切面相對完整，經評估可以嘗試接合。

許翰平說，該案治療目標是讓病人恢復泌尿功能，透過顯微鏡手術縫合，由陰莖斷肢的尿道、動脈、靜脈、海綿體及神經構造等依序接合，至於包皮則採類似植皮手術方式縫合回去，該名男子術後恢復狀況良好，已可順利排尿。