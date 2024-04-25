《乘風破浪的姐姐》（《乘風2024》、簡稱《浪姐5》）過往邀來許多女星組隊表演，節目讓許多藝人重新翻紅，跳出舒適圈的賣點獲得觀眾喜愛，節目除了邀請兩岸三地的華人，也有邀請越南、美國、俄羅斯籍藝人；來自俄羅斯的女星Mari Kraimbrery初舞台帶來經驗表演，卻傳出退賽消息，令大批粉絲惋惜。

31歲的Mari Kraimbrery（Мари Краймбрери）來自俄羅斯，表演經驗長達10年，是一名全能型創作歌手，她為了節目還特別創作一首歌〈生來就是主角〉，初舞台一身銀白服裝亮相，展現超高音域和高難度體操動作，歌還很好聽，舞台上表現力超強，輕鬆抓住所有人的眼球，獲得一票女星稱讚。不少觀眾稱讚：「她實力真的強！」、「這表演會讓人想重複看，這台風太強大了」、「第一次看人唱歌整首歌從頭到尾都在表演特技的」、「國際級唱將！」、「這個表演真的是碾壓式的」。

不過卻傳出她選擇退賽，將不會繼續和其他女星一起錄製，她的限時動態透露已回到俄羅斯表演，恐怕真的不會出現在《乘風2024》節目中。許多觀眾感到惋惜：「姐姐為什麼退賽我們都很喜歡你」、「姐姐適合參加歌手，浪姐真不適合她」、「很遺憾你退賽了，但是很期待你可以在大陸參加更多的節目，我們都很愛你」、「你非常厲害，很多大陸觀眾喜歡你，可惜節目組沒有留住你」、「為什麼要退賽啊？你現在在大陸超火阿」。