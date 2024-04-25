高晶萍指出，瑞士信貸在1998年時就來台設立分公司了，在台存續期間近26年，在台主要有三項業務，證券、期貨經紀業務、擔任瑞信銀行倫敦分行境外結構型商品在台發行人，在證券、期貨經紀業務2023年市占率分別為0.107％及0％，自2023年11月起就不再接受客戶委託買賣，且已協助現有客戶轉移至國內其他業者，該分公司終止營業，對國內證券期貨業影響尚不重大。至於已銷售的境外結構型商品達237檔、規模有2.2億美元，投資人權益由瑞士銀行完全承擔。

高晶萍指出，此次撤台是因為母集團瑞士信貸集團股份有限公司（Credit Suisse Group AG）在2023年6月12日被瑞銀集團股份有限公司（UBS Group AG）完成收購，因此進行二家公司的全球據點整併作業。配合集團規畫，瑞士信貸台北證券分公司已申請解散及終止營業，並規劃最後營業日為2024年5月31日。

高晶萍指出，截至2023年6月底止，瑞信台北證券分公司共34名員工，其中10名將轉任集團其他公司、10名申請退休、14名員工資遣。金管會表示，瑞信台北證券分公司相關安排均已和員工達成共識。

高晶萍指出，2020年8月17日終止營業的德意志證券台北分公司也是因為德意志銀行集團德國總部(Deutsche Bank)在2019年7月對外發布集團組織重整計劃，將專注於銀行業務，並全面裁撤全球證券交易業務，因此德意志證券台北分公司配合集團規畫申請終止營業。

金管會統計去年度在台的外國專營證券商有13家，其2023年經紀業務量較2022年度增加6.02％，顯示外國證券商在台經營穩定成長；金管會為營造穩健金融市場與友善金融環境，吸引國際資金來臺投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕臺灣。