張再興與池王爺「池興王」同居逾10年。（張再興提供）

張再興與池王爺「池興王」結緣超過10年。（張再興提供）

張再興打掃整理興建中的「池興府」。（張再興提供）

演藝圈「最佳綠葉」張再興曾以《角頭2：王者再起》入圍金馬獎最佳新演員，近幾年超夯台劇《阿叔》以及影集《誰是被害者》、《村裡來了個暴走女外科》等多部影視作品都有他的演出身影；人緣極佳的他單身多年，日前受訪苦笑透露一直無法交女朋友的主因，就是他10年來都和「池王爺」同居在他頂樓加蓋的4坪出租小套房！他和家人合資上千萬正在彰化田尾蓋「池興府」，希望今年農曆6月18日如期把王爺送進新家，他和王爺「分居」後自己也能順利「脫單」。

張再興日前在臉書轉發也是由他創立的「彰化田尾池興府」粉絲團貼文，寫道：「當初撿到祢，隨口一句不再讓祢流浪。如今終於要定江山了。感謝周邊力挺的朋友和我最愛的家人支持。」他接受本報專訪時透露，已經與「池王爺」結緣逾10年，因為這些年身邊很多親友、包含警界友人都感應、見識過王爺神蹟、想要去拜拜，他於是把原本打算用來買房的積蓄，改拿來買地幫王爺蓋「池興府」，除了自己燒光這幾年存的約700萬，爸爸贊助100萬、媽媽50萬，妹妹等親友也是幾十萬一直拿出來幫忙。

張再興說，本來他很低調在進行這件事，但隨著池興府進入最後完工倒數階段，他已經花光存款，但距離約1500萬的蓋廟總預算還有一段差額，才不得已開始接受不限金額大小的捐款。

張再興與「池王爺」結緣於他10多年前在租屋處撿到一尊王爺神像開始，就此展開一段奇妙的旅程，「王爺」還指示就是要跟著他，神像於是跟他一起住在頂樓加蓋的出租小套房，「一開始就有人笑我跟神明住在一起是胡搞瞎搞亂弄，所以我就故意弄個粉絲團叫『我與池府王爺住在一起的日子』，經營了幾年，決定蓋廟後才改成現在的『彰化田尾池興府』」。

自從與池王爺「池興王」開啟了同居的奇妙緣份後，張再興就曾說過有生之年一定要蓋一間廟，不要再讓王爺流浪了，也向王爺許願希望已耕耘多年卻仍窮途末路的自己可以被看見，例如入圍個金馬獎，沒想到，2018年他真的意外獲得金馬獎新演員獎入圍肯定，當時他覺得自己的角色「宗保」根本只算是「特約演員」竟然能入圍，他感動且激動到流著淚感謝王爺，並再次承諾說過的話一定會做到，「雖然還是等了1年，陸續人家才給我機會，但後來幾乎我參與的片子都會中。」

許多與張再興熟識的演藝圈幕前幕後好友，這些年都曾到他的小套房「參拜」池王爺、感應過王爺神蹟，甚至主動捐「油香」，他笑著自曝，朋友帶去拜拜的供品最後當然都是進了他的肚子，因為有一段時間他工作不多，有一餐沒一頓的，就是靠著朋友拜完都不帶走的供品填肚子，「後來我吃膩了，就告訴朋友，王爺說祂不想喝米酒頭要喝啤酒、不想吃三層肉想吃肯德基，反正我最近想吃什麼就說王爺想吃什麼。那1、2年都靠王爺在養我」。

他這幾年戲約不少，但只要閒下來，還是會到處打工，「就是做粗工啊，水電、開卡車、下貨、油漆粉刷、撤櫃等粗活都做，因為科班出身，我以前也會去接結婚錄影，總之要活就要找事做，我很努力賺錢，因為在家一天也是一天、出去打工也是一天，相信只要有付出就不會沒有收穫，而且我沒什麼花費，賺的錢都存下來匯給爸爸，當作蓋廟基金」，他也曾擔心蓋廟接受捐款可能被懷疑斂財，「我只是想要讓池王爺有個家，我許願了，就要做到」。他透露去年10月到現在剛好都沒有拍戲，雖然不免心慌，但也讓他有空好好完成蓋廟這計畫。