金曲台語歌王許富凱今（25日）出席精品CITIZEN2024女表春季新品活動。被問及黃子佼爆出性騷擾、購買未成年少女不雅片等醜聞，連帶影響恩師張小燕，張小燕的媒體好友日前在對話紀錄指出張小燕心都碎了，而許富凱與張小燕過去時常相約聚餐，頗有私交，表示日前有傳訊息給張小燕送上關心。

許富凱暖心說：「有問她好不好，我覺得她最近心情受蠻大影響，她就有回我一個努力的貼圖，就沒有再聯絡，不打擾是最好的安慰方式。」他將在5月11日首次於高雄流行音樂中心開唱，屆時會邀張小燕南下欣賞演唱會兼散心？許富凱表示，她有來看台北場，她也知道他即將要舉辦演唱會，但因為她近來深陷風波之中，讓他不好意思多去打擾。

母親節將至，他計畫將送上CITIZEN新品女表給媽媽、姊姊，這款很適合做為犒賞媽媽的腕表，相當有氣質，「我姊就是我第2個媽媽，她有什麼需要，我就有求必應。」個性孝順的他還透露演唱會結束後，將帶媽媽、2個阿姨一起去日本旅行，自認很喜歡跟長輩們出門遊玩，大讚與身邊的長輩互動都是很溫和，不是碎念型，打趣說：「如果爆衝就趕快餵她們吃東西就好。」