國民黨立委羅智強（中）到監察院檢舉賴清德勞力士、賴皮寮申報不實。羅智強酸，苗博雅與民進黨立委黃捷兩個綠共在台灣搞階級鬥爭，現在卻火燒賴清德。（鄧博仁攝）

準總統賴清德近日爆出佩戴勞力士錶，卻未申報，引發熱議。針對賴24日強調「一支價值10萬元」不必申報。藍委羅智強、台北市議員楊植斗今(25日)赴監察院，遞件檢舉賴清德的勞力士錶、賴皮寮萬里老家違建估價不實。他強調不動產申報沒有價額門檻，呼籲監察院速調查勿雙標。

「我出20萬買賴皮寮！賴清德賣不賣？勞力士、賴皮寮申報了沒？賴清德別想含混過關！」國民黨立委羅智強發文表示，他今(25日)到監察院實名檢舉賴清德財產申報不實。賴清德聲稱擁有兩支勞力士， 一支弄丟、一支10萬，然後萬里老家賴皮寮鑑價只有17萬。因此都不用申報？

羅智強指出，事實上賴清德遺失的錶是在當選國大代表之後，表姊所贈。國大代表依法亦須申報財產。賴從1996年任公職以來27次申報紀錄裡，有3次在國大代表任內。換言之，如果贈送的那支錶，價值超過20萬，亦應申報。事實上，賴清德總共被爆出擁有3支勞力士，目前只解釋2支。

羅智強提到，而此前面對各界質疑手錶價值時，賴主席的發言人吳崢還在第一時間回應「自己有詢問主席，得到的答案是：不是勞力士！」結果現在賴清德自己出來打臉發言人。「到底是吳崢遮掩，還是賴清德說謊？民進黨有必要說明清楚！」此外，20萬以下免申報，其實是針對珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產。而不動產則只要有所有權狀、稅籍土地跟建物就須申報，沒有價額門檻。

「因此即使賴清德強調賴皮寮鑑價只有17萬，也應進行申報！」羅智強強調，特別是去年新北市府還特別查核過賴皮寮的稅籍資料，要求補上漏繳的房屋稅。按照《公務人員財產申報法》，監察院應就有無申報不實或財產異常增減情事，進行個案查核。因此監察院應立即啟動調查，不要只敢追殺35年前的侯友宜，而對賴清德雙標大小眼。

羅智強直呼，「賴清德說他的賴皮寮只值17萬元，這當然是天大的笑話！這樣吧，我出20萬買賴清德口中只值17萬的賴皮寮，賴清德你賣不賣？」