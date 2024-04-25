林姓、謝姓兩名男子為了想多賺點錢，上網購得大麻種子，在新豐鄉租了一棟民宅偷偷栽種，竹北分局接獲線報前往埋伏，趁林男準備離開現場時趁機逮捕，並在屋內起出大麻植株共計260株，粗估價值上千萬，新竹地檢署依毒品危害防制條例將兩嫌起訴。

林男與謝男兩人去年7月16日花了35萬元購買700顆大麻種子，還向買家學習如何栽種大麻。兩人在新豐租了一間透天厝，裝上風扇、LED燈、延長線等，打造室內大麻農場。

竹北分局接獲線報後，與警察局刑事警察大隊和新湖分局共組專案小組，即刻展開偵辦，於犯嫌出沒之處埋伏，守候多日深入調查該住居處進出人員及車輛，發現確有毒品人口進出，因此研判該處疑為有栽種大麻處所，員警排除萬難長期蒐證。

警方見時機成熟，去年9月20日法院核發搜索票，前往林男住處搜索，並對透天厝展開攻堅行動，在發現犯嫌準備駕車離開時，大批警力以迅雷不及掩耳之勢，當場逮捕了犯嫌，並在屋內發現了大麻植株共計260株，以及一系列用於栽種大麻的工具和設備，還有1包台灣最強安撫器材用的「乖乖」。

經檢警調查，犯嫌承租透天厝將其作為栽種大麻的培育溫室，卻仍逃不過警方法眼，順利淨化該社區治安環境，全案移請新竹地檢署偵辦並起訴在案。竹北分局呼籲民眾勿心存僥倖，以身試法，如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報。