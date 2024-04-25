台北市婦幼隊日前接獲一名女大生報案，女大生指稱長期被父親性侵害，在女警的安撫下，才說出全部經過，女大生在未成年時，就遭受身為捷運警察隊內中階警員的父親長期性侵，父親常常喝完酒後，回到家裡對自己毛手毛腳，還威脅不可以告訴別人，直到女子已經上了大學，家人也都不知情。

據了解，這名女大生在長大後，學得法律知識後，在好友的陪同下，才鼓起勇氣前往台北市婦幼隊報案，正式對自己的父親提告妨害性自主罪，而這件事情爆發後，警方立即展開調查，這名中階警員就立即遭到緊急撤換，隨後就遞上退休報告，並申請在5月1日退休，而這案件警方也下達了封口令。

面對該名涉嫌性侵未成年女兒的變態醜聞，迄今居然未見任何處分，有知情人士質疑，該名主管因與「有力人士」交好，雖然從警爭議甚多，但竟可通過警界嚴格的品操考核晉升外勤主管，引發基層討論「這種素質的都可以當主管、爆發醜聞根本不意外」。據指出，該名中階警官已遭拔官接受調查，北市警局也會再提出調查說明。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。