林宥嘉近來推出新歌〈代客求婚〉MV，以實境節目拍攝風格呈現，他化身成社長與2位社員一同為一位想求婚的男子打造求婚方案，在拍攝現場，當準新娘說出「我願意」時，有工作人員感動到流下眼淚，也讓他印象深刻。

林宥嘉表示：「結婚這件事情真的是非常有愛，也是非常神聖的一件事情，希望未來有更多的人，可以透過這個歌進入婚姻，我蠻期待的，希望可以看到更多走一輩子的幸福婚姻，並且與大家共勉之。」

他作為「代客求婚公司」的社長分享對於婚姻的價值觀，在婚前要先考慮能否能為對方犧牲、跟隨對方、愛對方像愛自己一樣，笑說：「如果你有辦法做到這三點的話，代客求婚公司就可以幫你出任務。」寵粉的他也提供〈代客求婚〉改編版歌詞，將原本歌詞中的「Marry him」改成「Marry me」，讓更多想求婚的人可以唱給自己要求婚的對象聽，希望這首歌成為求婚助攻歌曲，更熱情預告將會有活動來祝福想結婚的朋友，詳情請鎖定林宥嘉與華研國際官方粉絲專頁。