陳嘉樺（Ella）近日擔綱主持期間限定節目「ELLA'S RADIO SHOW」，日前播出最後一集，邀請好姊妹Hebe田馥甄暢談「BAD HABITS」的快活主題。Ella表示，來到最後一集，請來她的好姊妹，同時也是她人生心靈導師的Hebe田馥甄，讓「ELLA'S RADIO SHOW」做個完美的收尾。

Ella每次唱到新專輯的〈諧星〉這首歌都會哭，因為她終於清楚自己的歸屬跟方向，她闖蕩了一大圈才知道自己要的是什麼。 Ella提到，不知道何時開始，大眾對她總有期待「Ella會帶來正能量療癒大家」，但事實是她還在自我療癒當中，她沒有這麼多能量分享，可是她又不想辜負別人期望，因此曾對人生方向感到迷惘。

Ella也直言田馥甄像是她人生的心靈導師，田馥甄對她說的話給她很大的啟發跟感動，從田馥甄身上獲得跟學習很多，田馥甄笑回，Ella把她視為心靈導師有點太嚴肅，她就是喜歡輕鬆自在的跟Ella聊天而已。

Ella透露田馥甄現在就是很快活、樂活的狀態，到處去旅行充電，日前田馥甄生日也帶著父母去賞櫻，體驗寺廟住宿，Ella說，田馥甄真的跟長輩們相處得很融洽，她自己跟長輩們有時候會按耐不住，覺得長輩們比較愛碎碎念一點，很多事情都會重複一直說，但又覺得從長輩們的舉動上看到自己的影子，驚覺原來自己也是這樣。

田馥甄則笑說，這就是鏡像治療，因為Ella也是屬於靜不下來的人，看到眼前有什麼事情就必須立刻處理解決的人，刻不容緩，希望Ella不要把自己逼那麼緊。