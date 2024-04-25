5月所得稅報稅季節即將來臨，是國庫一年中最大一筆稅收，而今年報稅主要有5大變動，包含民法成年下修到18歲、基本生活費提高到20.2萬元、首度申報CFC(受控外國企業制度)、舊制房屋交易豪宅認定、以及伙食費免計入員工薪資所得額每個月調高至3000元。

財政部表示，由於民法將成年的年齡調降到18歲，因此在報稅的時候，2023年已經年滿18歲(2004年以前出生者)除了在校就學或者身心障礙、無謀生能力，可報扶養外其餘應該自行申報，不過財政部也有融通方式，如果2023年正好滿18歲，可以選擇自行申報或者是被扶養。

其次是基本生活費調高到20.2萬元，較前一年多了6000元，如果基本生活費仍較相關的扣除額總和包含免稅額、標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、及長照等扣除額合計還要高，就可就差額的部分再扣除，保障民眾的基本生活。

第三是今年如果個人或者關係人在低稅負地區直接或間接合計持有股權超過50％或者具有控制者都要申報，假使個人與配偶二等親內屬2023年12月31日合計直接持有該CFC股權達10％，或未達10％但CFC當年度有虧損且以後年度欲適用虧損扣除者，另應填報並檢附「個人受控外國企業（CFC）營利所得計算表」及相關證明文件。

房地交易個人如果是出售舊制房子，若無法提供取得成本時就可以採用稅額試算，但如果是豪宅，所得就必須成交金額承上按照房屋現值占土地現值與房屋現值比率再乘上17％。

不過財政部調整豪宅定義門檻，台北市從7000萬調降到6000萬、新北市從6000萬調降到4000萬元、桃園、新竹縣市、台中、台南、高雄則從4000萬降至3000萬、其他縣市則是4000萬元降至2000萬元。

如果未達標準者就按照房屋評定現值一定比率計算，以台北市來說就是房屋現值乘上45％，而2023年度調整5各區域。

最後則是伙食費不計入薪資所得額當中，從原本的2400元提高到3000元，每個月多了600元，一年就是多了7200元，對一般上班族而言具有相當的利益。

財政部預估，今年因為申報年齡降至18歲，申報件數應會增加幾萬件，申報件數將從663萬件增加到670萬；營所稅2023年申報件數有106萬件，依據營業人成長數來估算，今年會有109萬件，雖然去年上市櫃公司獲利減少25％，可能衝擊到今年營所稅收，但仍可突破兆元。