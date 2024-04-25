今天（25日）鋒面接近，下午有強對流系統移入西半部，明天（26日）受鋒面、西南風增強影響，天氣不穩定、易有短延時強降雨，未來48小時會是此波鋒面的降雨高峰期，下周二（30日）起還有另一波鋒面靠近，各地都會出現雨勢，提醒民眾隨時注意最新天氣變化。

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來48小時是降雨高峰，且中南部更是降雨熱點，尤其春雨的鋒面並非整日下不停，而是以陣陣雨勢為主，因此降雨之間可能會出現無雨的空檔，但整體來說水氣仍相當豐沛。

氣象署提醒，明天（26日）起至周六（27日）白天以前雨勢最明顯，中南部防局部豪雨。（圖／氣象署）

中央氣象署資訊顯示，明天西南風明顯增強，加上鋒面影響，天氣不穩定、降雨範圍廣，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中南部地區有局部豪雨發生的機率，而因為雲多水氣足的關係，北部、宜花低溫僅21度左右，西半部、東北部及東部高溫約27度，東南部也僅29度；周六（27日）依舊受鋒面影響，西半部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中南部地區可能出現局部豪雨。

下周日（28）鋒面影響逐漸減弱，不過中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，只是降雨空檔較長；下周一（29日）吹西南至偏南風，天氣穩定水氣少，僅中部以北仍有局部短暫陣雨，午後東北部、東部地區及各地山區局部短暫雷陣雨。

下周二另一波鋒面接近，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；下周三、下周四（5月1日、5月2日）受鋒面影響，西半部有局部較大雨勢發生的機率，東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。