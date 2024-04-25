有台南騎士在等紅燈時，竟見一名阿婆不斷的向前擠，還要求其他騎士讓道，沒想到這名阿婆竟是要闖紅燈左轉。

老人沒有極限？有騎士日前在台南市北區東豐路停等紅燈時，不料，卻出現一名阿婆，騎著機車不斷的往前擠，還要求前方擋住路口的騎士讓一下，但沒想到，當其他騎士讓過後，就見阿婆闖紅燈左轉瀟灑離去；對此，網友也看傻眼表示重點是居然讓她過？這才是真正的縱容吧...」、「不讓還會被罵」、這三寶沒被檢舉過，才會這麼囂張吧？」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段23秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台南市北區東豐路上，有騎士在停等紅燈時，突然看見有位阿婆騎到停止線前，看到路口都被其他騎士擋住，沒想到，這名阿婆又慢慢擠向前，示意要求讓出空位，便看見有2騎士向前挪出空位，下秒，就見阿婆直接闖紅燈左轉瀟灑離去，此舉也讓其他騎士紛紛看傻眼。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「還不檢舉起來，這種送頭的現在已經很少看到了」、「又是這種老人騎士...」、「台灣老人沒有極限...」、「重點是居然讓她過？這才是真正的縱容吧...」、「這類老人神主牌，路上遇到太多次，還看過不讓，就開始碎碎唸的」、「我遇過，被我檢舉，急著去繳罰單」、「不讓還會被罵」、「歹勢借過一下，這個紅燈是我的」、「這三寶沒被檢舉過，才會這麼囂張吧？」。