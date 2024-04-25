準總統賴清德今天(25日)公布第六波新政府人事，包括國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人。另外，經濟部長王美花卸任後，也將轉任台新金控獨立董事。媒體人單厚之認為，為什麼是王美花？因為她老公是當過金管會主委的顧立雄，是因為看到顧立雄的人脈、以及在政府的影響力。

針對王美花卸任後將轉任獨董，單厚之今(25日)在政論節目《新聞大白話》中認為，以前財經首長轉金控的很多，但是以往都是金管會跟財政部，因為需要你的人脈跟專業。不過，王美花都在智慧財產局，經濟部轉金控的非常少，那為什麼是王美花？顧立雄做過金管會主委，所以並不是因為王美花，而是看到顧立雄的人脈、以及在政府的影響力。

另外，針對第六波新內閣人事，單厚之指出，我們一般認知是早就確定的事，那為什麼還要壓這麼後面最後一波才公布？ 蔡英文當時公布兩位人事，是不是有點想要坐實那件事的味道，怕事情可能有變數，所以乾脆先幫賴清德講。因蔡英文當這麼多年總統 ，絕對不會是無意。

單厚之接著點出，這波人事，好像用的都是同樣的班底，吳釗燮從外交部調到國安會，顧立雄從國安會調下來，再找一個跟外交沒有關係、唯一有淵源的無任所大使林佳龍去外交部。為何看來都是熟悉的一批人，但是每個人都換了位置，也許就是不要他們在原來的地盤 ，否則要聽賴清德還是蔡英文的，都還不知道，所以每人都換了位置，將來他要動比較容易。