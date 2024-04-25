民進黨主席賴清德週三中執會提到，希望兩岸間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意；並指「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」。民進黨副秘書長何博文等黨務主管今到訪馬祖，何表示，黨主席賴清德拋出「兩岸執政黨負責任展開良性對話」引發高度共鳴，他和馬祖黨部主委李問在馬祖最前線，第一時間用「愛的麥克風」發聲，向對岸發出象徵性的良性互動喊話。

何博文與組織部主任張志豪等組織部團隊，前來馬祖訪查，除了關心兩岸和平與對話，也關注馬祖在地建設與民進黨在地黨務發展。

何博文指出，台灣愛好和平，前線熱區馬祖有豐富觀光資源，宗教歷史、在地文化充實。兩岸可以對等尊重、善意互動、共榮生存，毋需劍拔弩張，希望對岸不要偏聽在野黨誤判情勢，煽動台海對峙。

何博文等民進黨務主管到訪馬祖做這件事，呼應賴清德兩岸執政黨對話。截自何博文臉書

何指出，他們一起來到北竿芹壁村旁邊歷史性的景點，北竿播音站，在這裡兩岸距離只有12公里。馬祖在兩岸關係上，有特殊的地緣關係，希望兩岸關係和平發展，不輕易破壞和平的現狀，並且增進人民共同福祉。

他說，這也呼應賴清德表達的理念，期盼雙方能在對等、尊嚴的前提下，不排斥交流合作。希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由雙方執政黨展開良性的對話。

他說，李問長期在馬祖經營基層，用傳教士精神，邊走邊問人「要不要入黨」，遇有機會便進行「陌生開發」動之以情、曉之以理，數年下來迭有成效。

他表示，馬祖地方自主財源極為有限，九成五以上經費全仰賴中央，在民進黨執政這些年來，建設不減反大增，社福長照經費更是持續增加。李問利用執政黨人脈積極奔走爭取、溝通協調，功不可沒。

他說，看年輕世代李問對「光復大陸」字眼嗤之以鼻，就知道新世代對兩岸對等尊嚴和平的期待。