不是每一份感情都能走到最後，除了美好的感覺，還有變心的痛苦和分手的傷心，《搜狐網》盤點12星座的愛恨情仇，其中3星座一旦鬧分手，就真的後會無期，不再互相牽扯。

▌射手座

射手座認真愛你的時候，會熱心為你做任何事，不管你想要什麼，都會盡最大努力的給，但是當他們不愛你的時候，你能感受到絕望，他們的愛情一直都是果斷的，愛就是愛，要用心付出，不愛就是不愛，以後不會再有任何聯繫。

▌天蠍座

天蠍座占有欲很強，習慣以自我為中心，不容易付出真心，一旦付出就是百分百，會把對方當做自己的全世界，就是因為這樣的專情，才對傷害他們的人不會輕易原諒，天蠍座眼裡絕不能容忍一粒沙子。

▌水瓶座

水瓶座喜歡一個人，很少看物質方面，在意的是心靈契合，只有內心產生共鳴，才會接納對方，被另一個人牽扯著思緒，只有靈魂的契合，才能讓他們來一場愛情的邂逅，或許他們的愛情表現沒那麼激烈，但分手的時侯卻十分果決。

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