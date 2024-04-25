新竹百年老牌米粉廠牌驚傳食安疑慮，有民眾日前購買該廠牌販售的沖泡式炊粉，回家烹煮時竟發現炊粉中混入老鼠屎，嚇得食慾全消，新竹市政府衛生局也立即派員查核，發現天花板有漏洞等4項缺失，要求業者限期改善，屆時複查不合格，將依《食品安全衛生管理法》開罰。

有民眾向媒體投訴，上個月到新竹市都城隍廟遊玩時，順便購買新竹名產炊粉自用及送人，沒想到回家烹煮時，意外發現沖泡式炊粉中，竟然混入老鼠屎，當場嚇得不敢再吃，由於外包裝並無破損，推測可能是業者品管出問題。

對此，新竹市衛生局表示，有關業者製售之「新竹肉燥風味炊粉（有效2025.02.01）」疑似有老鼠屎1案，衛生局當天即派員至該址查核，查獲現場天花板有漏洞、未有從業人員體檢、燈具天花板有蜘蛛網、無清潔消毒紀錄等缺失。

衛生局也表示，查獲缺失項目已開立限期改善通知書，屆時複查不合格，將依食品安全衛生管理法處6萬至2億元罰鍰。

該米粉廠2021年還曾接受市府邀請製作過國慶紀念版沖泡米粉，這次竟傳食安疑慮。業者說明，米粉和炊粉為循古法製造，都是透過日曬風乾，過程中多少會有夾雜物，加上後續人工包裝也沒有精準挑出異物，也願意更換產品給消費者，針對衛生局所提缺失也會在期限內改善。