「十二廚」自助餐廳母親節檔期加碼餐檯菜色，有蒜蓉松葉蟹腳吃到飽，5月11至12日加碼「每人1份龍蝦桶」。(台北喜來登大飯店提供)

因應母親節，米其林餐盤推薦粵菜餐廳「辰園」提供套餐和桌席供選擇，吃得到金磚燒肉、溏心烏魚子、黃金片皮鵝等好料。(台北喜來登大飯店提供)

5月11日及12日，飯店大廳設有「喜來登快閃花店」，由「寒舍花譜」精心設計「甜筒小花束」，當日持館內消費滿額6000元發票即可免費兌換。(台北喜來登大飯店提供)

「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕，5吋1390元，7吋1590元，4月30日前預購享早鳥9折優惠。(台北喜來登大飯店提供)

5月最重要的節日非母親節莫屬，台北喜來登大飯店搶攻孝親商機，推出一系列節慶方案，滿足民眾過節需求。方案首推用餐滿額可抽珍珠鑽飾的奢華福利，另有「喜來登快閃花店」，用餐達消費門檻即可免費兌換「甜筒小花束」送給媽咪；「世界巧克力大師賽」冠軍主廚設計的高顏值蛋糕「愛．盛放 杏桃抹茶慕斯」，4月30日前預購享早鳥9折。

【喜來登攜手珠寶品牌 用餐滿額抽珍珠鑽飾】

給媽咪們非凡寵愛，台北喜來登5月4日至5日、5月11日至12日雙周末館內各餐廳人氣美饌討好闔家味蕾，飯店攜手台灣輕奢珠寶品牌ARTISMI合作，用餐滿6000元，可抽最高價值5800元的精選珍珠、鑽石耳環與珍珠項鍊，以簡約優雅揉合藝術風的飾品襯托媽咪美麗風采，把媽咪寵成少女。此外，5月11日及12日中午12點至下午3點於飯店大廳設有「喜來登快閃花店」，由「寒舍花譜」精心設計「甜筒小花束」，當日持館內消費滿額6000元發票即可免費兌換，以朵朵盛開的鮮花傳達子女情意。

【Buffet、米其林摘星美饌 7間餐廳佳餚寵味蕾】

歡慶母親節，用佳餚美饌帶給媽咪幸福好「食」光。台北喜來登大飯店館內7間人氣餐廳於5月4日至5日、5月11日至12日母親節雙周末推出豐美饗宴。館內高人氣的「十二廚」自助餐廳母親節檔期加碼餐檯菜色，嘗得到南霸天老字號台菜「阿霞飯店」的招牌菜色，像是砂鍋鴨、鮑魚海鮮飯湯、古早味冷盤四天王等超過20款經典好味；還有「蒜蓉松葉蟹腳」吃到飽活動，5月11至12日母親節當周加碼每人1份龍蝦桶，各式澎湃菜色輪番上陣，滿足家人味蕾，午、晚餐每人1990元、下午茶1290元，需加1成服務費。

帶媽咪摘星享口福，米其林餐廳「請客樓」嚴選矜貴珍饌「金瑤頂湯花膠筒」、功夫菜「碧綠乾燒鮮龍蝦」、「獨子黑蒜藤椒無骨牛」、「冬茸古法筍殼魚」，以及養生「生食干貝紅藜麻油飯」與精選功夫小菜，巧手演繹經典佳餚，每套3980元。而米其林餐盤推薦粵菜餐廳「辰園」提供套餐和桌席供選擇，包括金磚燒肉、蜜汁梅花叉燒、溏心烏魚子等道地燒臘，鮮美濃郁的「海螺冬筍花膠筒燉土雞」、皮酥肉嫩的招牌「黃金片皮鵝」等粵味，讓媽咪吃得樂開懷。粵式桌席每桌38,800元、精饌套餐每位3680元，餐價需另加1成服務費。

【龍蝦、和牛入異國菜 帶媽咪暢享好料偽出國】

喜歡西式料理的媽咪可至擁有義大利拿坡里披薩職人協會認證的「比薩屋」，現場手工窯烤比薩別具特色，母親節提供雙人以及4人饗宴供選擇，主菜提供特級帶骨牛小排、葛瑪蘭帶骨里肌等「綜合肉類拼盤」；招牌爐烤美味可選「龍蝦茄汁燉飯」、「托斯卡尼麵餃」或「伐木人比薩」等，菜色豐富，雙人饗宴每套2880元，4人饗宴每套6880元，需加1成服務費。

充滿浪漫氛圍的「安東廳」牛排館，則提供精選套餐或單點美饌，不論是乾式靜電熟成牛排、熊本A5和牛菲力或是澳洲 Blackmore M9＋和牛紐約客牛排，以極高溫快速爐烤的外酥內嫩滋味，搭配各式各樣精緻美味前菜，奢寵媽咪味蕾。

由泰籍名廚Jimmy掌杓的「SUKHOTHAI泰式餐廳」推出泰式4人餐，「暹羅小品集」集結多樣海陸美味，吃得到泰式鮑魚柚子沙拉、香茅干貝海鮮湯、龍蝦佐金沙咖哩等多樣鮮香料理，酸辣開胃「泰」享受，4人餐每套6,888元。另外，頂級日料「桃山」獻上和牛割烹懷石套餐，8道式料理一次品嘗宮崎、熊本、鹿兒島、佐賀4大頂級和牛，每套6880元加1成；亦有多款定食、套餐、鍋物可供選擇，每套1880元起。

【送媽咪一座盛放花園 母親節蛋糕亮麗登場】

台北喜來登大飯店今年由「世界巧克力大師賽」冠軍鄭吉賢行政主廚以「盛放的小雛菊」為設計靈感，嚴選日本上等靜岡抹茶粉與北海道十勝鮮乳、法芙娜巧克力、杏桃等食材，精心呈現「愛．盛放」杏桃抹茶慕斯蛋糕，翠綠外觀與朵朵盛開的純白雛菊，簡約唯美。主廚以雛菊的花語「深藏在心底的愛」道盡子女對媽媽的無盡感謝。5吋1390元，7吋1590元，4月30日前預購享早鳥9折優惠，需提前預訂。