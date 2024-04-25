北市捷運警察隊一名1線4星基層管理幹部遭親生女兒指控性侵，涉案員警所屬單位上周接獲婦幼警察隊通報，由督察人員陪同該員到婦幼隊製作筆錄，全案由士林地檢署婦幼專責組依妨害性自主罪偵辦，而該員現已調離主管職務，至於外傳該員即將退休，所屬單位主官澄清，並未接獲退休報告，另報請予以停職以待調查，應該是同仁間得知他「出事」，人云亦云，錯誤的謠傳。

據了解，涉案的管理幹部與辦公室女警交往，兩人原本有各自家庭，交往後各自離婚，常在辦公室出雙入對，至於提出性侵告訴的女兒現已成年，指控該名員警多年前，在她未成年時對他伸出狼爪，涉犯妨害性自主罪，日前向婦幼警察隊報案，由於涉案員警與與偵辦單位同屬台北市警察局，上周由該員服務單位督察人員陪同，前往婦幼隊製作筆錄。

涉案員警在隊上鮮少與同事互動，人緣不好，同僚上周得知他「出事」，聽聞是妨害性自主案，被害人疑是家中最親密的女兒，感覺不可思議，而該員疑自知難逃法律制裁，已寫報告退休，上周主管退回報告，否認有退休一事，並將該員調離主管職位，接受司法調查。

北市警局25日晚間表示，據查捷運警察隊某員警涉案，全案已由婦幼隊請報士林地檢署偵辦中，因該案時隔已久，全案尚待釐清，已將該員調整非主管職務，另報請予以停職以待調查，市警局並強調該員並未申請退休，報導與事實不符。

北市警局表示，全案已進入司法偵查階段，市警局全力配合檢方偵辦，針對員警風紀問題，將秉持警紀警辦、勿枉勿縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短的態度積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。

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