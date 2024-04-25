今（25日）突傳出落軌意外，下午4時51分台北捷運淡水信義線有一名年約33歲的男子在月台墜軌，該旅客意識清楚，腳部受傷，已由救護車送往馬偕醫院救治，將依《大眾捷運法》最高處100萬元罰鍰。這場驚魂記影響不少乘客，女星林芷芸碰巧遇上，拍下當時狀況，直呼「第一次遇到捷運故障全部清空的。」

林芷芸今（25日）在Threads發文：「第一次遇到捷運故障全部清空的」，並拍下當時情況，許多乘客站在月台，車廂內全面清空，她後續又在Instagram上分享月台人山人海的畫面，直呼：「癱瘓的台北車站，不知道發什麼事了，紅線都停駛了……」。

林芷芸分享當時的月台情況。（圖／林芷芸Instagram）

北捷說明，司機員發現33歲男性旅客墜軌後立即緊急停車，行控中心同步斷電並通報110、119，採取民權西路站至劍潭站單線雙向運轉，啟動雙連站至士林站公車接駁，並於傍晚5時29分恢復營運。而該名旅客意識清楚、腳部受傷，已由救護車送往馬偕醫院，墜軌原因將由警方調查。北捷提醒，受本次事件影響，中途提前出站或已進站不搭乘的旅客，如有票證問題，請洽旅客詢問處辦理；如欲索取誤點證明，請多加利用官方網站下載使用。

台北捷運淡水信義線25日下午4時51分，1名年約33歲男性旅客於民權西路站往象山站月台，於列車進站前墜軌。（台北捷運公司提供／劉彥宜台北傳真）

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