陸軍馬祖防衛指揮部今(25日)表示，在高登島附近離岸無人島礁發現1名身分待查的漁民，後續由海洋委員會海巡署處理，但這名身分待查人士未登上高登主島。目擊民眾表示，已多次看到中國大陸漁船靠近高登島礁。對此，馬祖海巡隊長洪文泉說，接獲報案後，隨即派船艇前往處理。

根據《中央社》報導指出，1名連江縣北竿鄉漁民告訴記者，出海釣魚行經有駐軍的高登島海域附近時，發現1艘疑中國大陸漁船就靠在高登島，他就以手機拍攝影片，透過通訊軟體LINE群組告知軍方與海巡。

目擊民眾說，他已多次看到中國大陸漁船靠近高登島礁，不算罕見，對方主要是為採集附著在岸邊礁石上的海螺，且靠岸與採集須配合海水退潮，「這次是白天來，下次可能就是夜間。」

馬防部政戰主任龔瓊玉表示，有民眾在馬祖社群張貼相關影片，經初步辨識後確認為高登島，馬防部當下請高登守備部隊編組搜尋，並通報海巡協處，後來在高登附近離岸無人島礁發現這名漁民。

馬祖海巡隊長洪文泉說，接獲報案後，隨即派船艇前往處理。