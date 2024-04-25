英國原創探險品牌 Defender宣布，全新超高性能全地形旗艦New Defender OCTA將於 7 月 3 日全球首演，首度公開完整車輛測試與開發計畫，台灣限量配額18輛，準車主將獲邀在發表前前往日本舉辦的Defender Elements優先預賞會。

在全球公開首演前，Defender OCTA將展開全球性的Defender Elements客戶優先預賞會，新車將於英國、德國、義大利、美國、杜拜與日本私有場域舉辦的活動中首度亮相，準車主與客戶將能率先鑑賞Defender有史以來最高性能、最強悍、最豪華之作，同時在Defender獨特的品牌體驗中訂製個人專屬座駕。

本次由英國原廠精心策劃的沉浸式旅程，將引領客戶感受實現Defender OCTA終極全地形性能的創新所在，包含獲獎肯定的6D Dynamics懸吊科技、強悍而奢華的材質選項、引人注目的強化外觀與內裝設計，以及各種成就史詩般探險旅程的豐富選配項目。

Defender營運總監 Mark Cameron 表示，Defender OCTA將成為在高端奢華氛圍中享受史詩般探險的代名詞，而這場探險將以Defender Elements預賞會作為起始點，所有場地規畫與體驗環節都將以真實、原創的方式體現經典的Defender DNA，非常期待能與準車主與客戶共同享受這段Defender OCTA之旅。

搭載V8 Twin Turbo動力引擎與MHEV輕油電混合動力系統的Defender OCTA，歷經 Defender 有史以來最極端的測試和開發計劃，無論公路或越野，皆能實現無與倫比的性能、舒適度與沉著的駕馭感受。

原廠最新發佈的官方測試與開發影片中，展示了Defender OCTA工程團隊在過去三年中造訪過的一系列測試地點，與車輛所通過的嚴苛地形考驗，證明Defender OCTA將是Defender品牌家族旗下最強悍耐用的旗艦車款。

Defender OCTA工程團隊在執行標準 Defender 測試項目之外，額外追加超過13,960項極端測試，範圍涵蓋德國紐柏林北環賽道的高性能操控性與耐用性、法國Ladoux的濕滑瀝青路面、瑞典的冰面、法國Lastours艱難的拉力賽路段、杜拜沙漠與美國猶他州Moab攀岩考驗，此外Defender OCTA更征服了JLR位於英國的傳奇Eastnor測試基地中的每一條極限路線。