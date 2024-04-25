SUHO（左）和洪藝智在《世子消失了》互動逗趣。（friDay影音提供）

韓國男團EXO隊長SUHO將於7月13日來台於臺北流行音樂中心開唱，近日首次挑戰古裝劇演出，在新劇《世子消失了》中化身俊美正直呆萌王世子，日前與劇中演員洪藝智、金旻奎一同跨海受訪並進行趣味問答，3人一開始就向台灣觀眾熱情問候，並在過程中展現出歡樂不間斷的好默契。

《世子消失了》描述朝鮮時代的王世子因得知了宮中驚天秘密，意外被即將成為世子嬪的女人綁架，進而發展出的懸疑浪漫故事。本劇以正直呆萌的王世子和具備大女主性格的女主角之互動為主軸，搭配懸疑宮鬥及王室兄弟情元素，輔以明快的節奏和令人意想不到的發展，於開播之後在韓收視逐漸上升。

SUHO被問到若回到過去變成王世子會想做哪件事時，他相當有自信地選擇了「製作朝鮮版偶像節目」，還笑說若命中註定會被綁架的話，寧可每天被逼運動6小時的健身教練綁架，「我本來就喜歡運動，覺得這樣能變健康也很不錯」；當面對趣味版「殘酷2選1」時則透露自己原本就很會「用筷子吃三明治」，遇到任何問題都展現出對頭腦或身體的自信。

而在劇中個性豪爽的女主角洪藝智在訪問時則顯現出了古靈精怪的活潑小女生面貌，當被問到「如果想叛逆一下會選擇哪種行為」時，被SUHO爆料私下是個吃貨，「已放棄管理卡路里」。而飾演SUHO同父異母弟弟的金旻奎不論遇到多獵奇的題目都很認真思考，自承過得平凡、喜好自由、怕冷。

《世子消失了》每週六、日在friDay影音更新。