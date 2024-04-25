為提高員警未來執勤機動力及服務量能，保七總隊日前新增編制18輛New Ford Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance作為全新偵防及執勤用車，福特六和表示，已於日前陸續上線服役，期許New Ford Kuga堅強的產品特質，未來能成為全國員警在維護社會治安時的最佳助手。

福特六和表示，旗下產品以優異的產品競爭力及完整的售後服務網絡及量能，成為社會各界公司機關選購公務車輛的優質選項。當中不管是在警察、消防、救護、電力、林務、社福及旅遊不同類別領域，都可見到Ford新車的身影。

福特六和指出，以本次加入保七總隊服役車隊的New Ford Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance為例，其搭載的2.0L雙渦流渦輪增壓汽油引擎，有250ps／38.7kg-m的豐沛輸出，搭配五種動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地）以及8速手自排變速箱，可因應員警執勤時不同道路情境，帶來動能與節能兼具的動力表現。

除此之外，福特六和表示，更搭載AWD可分離式智慧四輪驅動系統、輕量化鋁合金歐系底盤(前／後皆為獨立鋁合金下控制臂)，可輕鬆因應全地形路況。對於時常必須深入山林及艱困路段進行相關稽查作業的保七總隊員警來說，必然更能大幅提昇整體執勤機動性。

至於在安全防護表現上，福特六和說明，被譽為「護主神車」的 New Ford Kuga全車車身結構以近50％採用超高剛性鋼材打造，並導入麻田散冷淬鋼（1,700Mpa）、高強度硼鋼(1,300Mpa)等技術，大幅提升車身強度。同時Ford更率同級之先，於市售新車積極導入符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2自動駕駛規範，並獲得美國消費者報告（Consumer Reports）評選前三大駕駛輔助科技的Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統。

福特六和表示，透過iACC智慧型定速巡航調節系統、AEB全速域輔助煞停系統（附PCA前向碰撞預警系統）、LCA車道導正輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、BLIS視覺盲點偵測系統（附CTA 倒車來車警示系統）、360⁰環景影像行車輔助等功能，更導入同級唯一ESA閃避轉向輔助系統、RED道路邊緣偵測系統、Dynamic LED智慧頭燈打造出前向、側邊、後向全方位主動安全防護網，進一步提升員警執勤的人身安全。