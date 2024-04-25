台新金去年稅後獲利逾146億元的富邦金，子公司上繳現金股利較去年倍增，其中，台新銀上繳現金125.89億元，較去年的40.56億元大幅成長逾3倍；台新證券上繳11.82億元，也成長4.36倍；且今年還新增台新人壽發放2.98億元，合計子公司上繳現金140.69億元。

台新金近五年現金股利最高是2022年（以2021年稅後獲利203億元配發），每股配現金0.605元，加上0.495元股票股利，當年台新銀行上繳現金70億元，另配發21.33億元股票股利；台新證券則上繳12.08億元，下周四台新金將召開董事會，預計將拍板今年股利政策。

台新金去年配發0.51元現金及0.42元股票股利，合計0.93元，配發率85.3％，市場法人推估，去年每股稅後純益（EPS）1.01元，略低於前年水準，若維持配發率，現金股利約0.47元，以當前股價來看，現金殖利率是2.72％，今年配發率必須要高於去年，才可挑戰配發1元水準，假如配發率能拉高，台新今年應可維持0.9～1元的水準。

對於股利是否有望超過1元？台新金總經理林維俊先前表示，對配發水準相當樂觀，要參考自身穩定度和同業配發狀況，向董事會提出「有競爭力」的股利政策，他相信台新金股利是有競爭力的。