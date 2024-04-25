搶攻端午節送禮商機，近年頗受企業青睞的伴手禮品牌「青鳥旅行」，今年推出「仲夏花韻」端午禮盒，標榜結合傳統五色絲線祝福與傳遞幸福的理念，打造富含心意的節慶贈禮。禮盒收錄經典爆餡肉鬆蛋捲、芝麻沙沙蛋捲、真巧系列蛋捲等知名口味，強調無論是企業送禮還是致贈親友，都能傳遞對收禮者的關心與祝福。新口味「阿里山烏龍蛋捲」嚴選台灣茗茶入餡，茶粉融入厚實餅皮和滑順內餡，每一口都能品嚐到甘醇茶香。即日起於青鳥旅行官網及全台門市開放預購「仲夏花韻」端午禮盒，早鳥優惠享85折起。

在口味與包裝藝術上不斷展現創意巧思的青鳥旅行，每年推出的禮盒款式總能在網路上引起話題，精美的外盒也常被用來作為收納盒或擺飾。「仲夏花韻」設計概念延續了青鳥旅行精緻與溫暖的品牌精神，在祈求平安與吉祥的端午佳節，滿園花香如同滿載的福氣，閃爍的五色絲線是傳遞祝福的媒介，期許能帶給人們平安幸福的下半年。

青鳥旅行在端午期間更在台北101店、台北誠品站前店、台中國美概念店等三家特色門市，打造生意盎然的仲夏花園陳列，讓人在購物時也能感受盛開的祝福心意。

除精緻的蛋捲點心，青鳥旅行近年更以獨特的藝術禮盒為特色，旨在送禮同時傳遞美味與心意，使得送禮更加體面與用心，今年禮盒中所加入的全新口味「阿里山烏龍茶蛋捲」更是一大亮點。青鳥旅行選用台灣四大茗茶之一的阿里山烏龍茶製成，巧妙將茶粉融入厚實餅皮和滑順內餡，層層交織的茶香，帶來清新獨特的茶香體驗。蛋捲經過細緻烘焙，呈現酥脆口感，搭配烏龍茶內餡的豐富風味，呈現出融合台灣茶文化精髓的精緻點心。

熱銷商品如經典鹹香「肉鬆蛋捲」、融入茶香與巧克力風味的「真巧系列蛋捲」等人氣口味，也都納入在今年端午禮盒中。「仲夏花韻」端午禮盒即日起於官網與全台門市開放預購，5月12日前訂購享早鳥優惠85折起。