《蜘蛛驚》讓觀眾驚呼罹患「蜘蛛恐懼症」。（采昌提供）

年度恐怖懼作《蜘蛛驚》（Sting）上週末搶先在金馬奇幻影展進行首映，不僅獲得觀眾高度肯定，影廳甚至傳來陣陣崩潰的尖叫聲，證明該片的駭人實力，甚至有不少觀眾表示，自己看完後似乎也罹患「蜘蛛恐懼症」，苦喊「把我對蜘蛛的恐懼都帶回來了」、「想在睡前把家裡角落都先檢查過」。

曾執導《屍速狂殺》的澳洲鬼才導演齊亞羅區透納，從小便熱愛經典奇幻小說《哈比人》，他分享：「《哈比人》是我讀了一遍又一遍的作品，所以幽暗密林中的蜘蛛怪對我影響非常大，而這也是片中巨型蜘蛛的由來之一。」因此，他決定使用書中主角「比爾博巴金斯」用來刺擊大蜘蛛的匕首名字，來為本片的巨型蜘蛛命名，展現出身為《哈比人》粉絲的熱愛。

此外，該片也恰巧跟經典兒童文學《夏綠蒂的網》同樣擁有小女孩與蜘蛛元素，為了向該書致敬，導演表示：「當我還小的時候，《夏綠蒂的網》是學校必讀刊物，我猜每個人都讀過，相當感人。因此，如果要拍一部關於小女孩和蜘蛛的電影，就會想叫她夏綠蒂，大家都會知道是從這本書來的，所以便以此為主角命名，正是對《夏綠蒂的網》的致敬！」

《蜘蛛驚》劇組找來「天才童星」艾莉拉布朗詮釋叛逆的女主角「夏綠蒂」。曾演過知名影集《九位完美陌生人》與《失落的花朵》的她，小小年紀便與多位好萊塢資深演員合作，其中更包括一起演過母女檔的「澳洲女神」妮可基嫚，她絕佳的演技，也讓她擁有「小妮可基嫚」的美名。導演也讚嘆：「不知道她怎麼學會的，但她就是知道臉的位置或眼神該怎麼做，她是個明星，當她上鏡時，你的視線便會無法移開。」

值得一提的是，由於該片靈感來自科幻驚悚片《異形》，艾莉拉布朗為了逼真詮釋被巨型蜘蛛追殺的恐懼，更特地聯繫該片主演雪歌妮薇佛，進一步請益演技，她回憶：「我打給雪歌妮請教，她告訴我要對怪物的傀儡模型做出反應，要被它嚇到，要像科學家一樣地去觀察它！」能夠獲得大前輩的經驗傳授，也讓她直呼：「很不可思議！」《蜘蛛驚》將於5月1日在台上映。